14:25 12.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин определился с датой рассмотрения госбюджета-2019

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик рассказал, что Кабинет Министров рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 на заседании 14 сентября. Об этом он заявил во время своей речи в Кабмине в среду 12 сентября.

Кабмин определился с датой рассмотрения госбюджета-2019

По словам чиновника, проект госбюджета на 2019 правительство будет рассматривать в пятницу, однако точного времени пока не известно.

Кроме того, накануне премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Кабинет Министров Украины внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 вовремя, до 15 сентября.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины закладывает в проекте Государственного бюджета на 2019 дефицит на уровне 2,2%. Правительство планируем на следующий год в государственном бюджете уменьшение предельного дефицита.


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