Кабмин определился с датой рассмотрения госбюджета-2019

По словам чиновника, проект госбюджета на 2019 правительство будет рассматривать в пятницу, однако точного времени пока не известно.

Кроме того, накануне премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Кабинет Министров Украины внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 вовремя, до 15 сентября.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины закладывает в проекте Государственного бюджета на 2019 дефицит на уровне 2,2%. Правительство планируем на следующий год в государственном бюджете уменьшение предельного дефицита.