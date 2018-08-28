В Минсоцполитики обрадовали пенсионеров в оккупации

Об этом Министр социальной политики Украины рассказал в интервью журналистам, комментируя вопрос пенсионной системы и, в частности, выплат пенсий внутренне перемещенным лицам, а также тем украинцам, которые проживают на оккупированных Российской Федерацией территориях.

Как сообщила пресс-служба ведомства, действующим законодательством Украины предусмотрено только два варианта образования задолженности выплат пенсий - по вине подразделений Пенсионного фонда, или по вине пенсионера.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям на неподконтрольных территориях Донбасса.