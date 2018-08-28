17:14 28.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики обрадовали пенсионеров в оккупации

Минсоцполитики разработает нормативный акт, гарантирующий выплату неуплаченных пенсий украинцам на оккупированных территориях, независимо от срока их прекращения.

В Минсоцполитики обрадовали пенсионеров в оккупации

Об этом Министр социальной политики Украины рассказал в интервью журналистам, комментируя вопрос пенсионной системы и, в частности, выплат пенсий внутренне перемещенным лицам, а также тем украинцам, которые проживают на оккупированных Российской Федерацией территориях.

Как сообщила пресс-служба ведомства, действующим законодательством Украины предусмотрено только два варианта образования задолженности выплат пенсий - по вине подразделений Пенсионного фонда, или по вине пенсионера.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям на неподконтрольных территориях Донбасса.


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