13:12 16.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине предлагает построить железную дорогу из ЕС в Китай - СХЕМА

В Киеве предложили построить ультраскоростную железнодорожную магистраль по маршруту Евросоюз - Украина - КНР.

Украине предлагает построить железную дорогу из ЕС в Китай - СХЕМА

Предполагается, что дорога будет проходить из Китая через 7 стран - Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Украину и Польшу.

Проект является альтернативой так называемому "Новому Шелковому пути" из Китая в страны ЕС. Общая длина сообщения - 5100 км, без учета морских отрезков, что на 200 км короче существующего ныне пути Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Польша, это сэкономит минимум 4,5 млрд. долларов.

Магистраль может использоваться для пассажирских и грузовых перевозок. По китайским стандартам, ширина колеи должна быть 1435 мм, а скорость поездов - более 250 км/ч.

Как сообщал "УРА-Информ", 18 августа троллейбус номер девять, который сейчас курсирует от аэропорта "Киев" до площади Льва Толстого, изменит маршрут и начнет делать остановку на Южном железнодорожном вокзале.


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