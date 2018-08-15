Нацбанк надеется, что Украина осенью получит деньги от МВФ

Об этом в эфире одного из украинских радиостанций сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

По его словам, приезд миссии МВФ - это позитивный сигнал для рынка, который свидетельствует, что есть сдвиги по выполнению Украиной своих обязательств по программе. Если результаты визита миссии будут положительные и Украина сможет договориться с МВФ, наша страна сможет получить положительное решение Совета директоров МВФ осенью и тогда же получить транш.

Как сообщал "УРА-Информ", подорожание доллара, это сезонное явление. Однако в этом году бизнес решил не ждать конца лета и начал закупать валюту уже в июле. Сезонность зависит от сельскохозяйственного периода. Украина аграрная страна. На сегодня около 45% экспорта занимает аграрная продукция.