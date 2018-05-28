Летом могут изменится все тарифы на коммунальные услуги

Таким образом, с первого июня 2018 года "Нафтогаз" повысит тарифы для промышленных потребителей. Цена на газ вырастет до 9 952,8 грн (с НДС) за тысячу кубов, то есть поднимется на 8,9%. Это расценки для промышленных предприятий, которые закупают больше 50 тыс. кубов в месяц по предоплате. Для остальных тарифы вырастут до 10 893,6 грн за тыс. кубов, то есть на 8,5%.

Также изменения наблюдаются в Нацбанке, который продолжает избавлять от мелочи и с первого июля перестанет чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Они останутся в обращении, но постепенно будут вымываться из него благодаря округлению чека.

Округлять будут общую сумму покупки, то есть итоговый чек, привычным со школы математическим методом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине наблюдается повышенный рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Как заявляет Рева, поднятие украинской задолженности за использование населением жилищно-коммунальных услуг 4 мая достиг планки в приблизительные 40 млрд гривен.