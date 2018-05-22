12:18 22.05.2018 | Экономика | Новости
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Китайская компания планирует удвоить добычу металлов в Африке

Крупное металлургическое предприятие Китая Jinchuan Group, один из основных государственных производителей меди, на протяжении двух-трех лет намерено поднять в два раза поставки меди и кобальта со своих подразделений в Африке. 

Китайская компания планирует удвоить добычу металлов в Африке

Об этом сообщает пресс-служба Jinchuan Group.

Африканское предприятие компании Китая, зафиксированное в ЮАР, держит под надзором два рудника - Ruashi Mine в ДР Конго и Chibuluma South в Замбии. В 2017 году они принесли прибыль в виде 42,5 тыс. тонн меди и 4,6 тыс. тонн кобальта.

Генеральный директор Jinchuan Гао Тяньфэн отметил, что к 2020-2021 годам общая производительность этих компаний поднимется до приблизительно 100 тыс. тонн меди и десяти тыс. тонн кобальта за год. Он добавил, что спрос на данный вид металлургии распространяется в результате планируемого поднятия выпуска электромобилей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", за первый квартал 2018 года общий рынок всех государств первичного алюминия показал дефицит в 0,141 млн тонн, хотя по результатам 2017 года этот показатель равнялся 1,103 млн. тонн.


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