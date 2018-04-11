Рубль в среду упал до нового минимума с 2016 года

Курс российской валюты падает из-за ситуации вокруг Сирии и новых санкций США. Как сообщает Reuters, сегодня утром курс составлял 64,77 рублей за доллар, что является минимумом для российской валюты с конца ноября 2016 года.

Курс рубля к евро снизился на 2,4% до 79,75 рублей за евро. Утром курс составил 80-80,15 рублей за евро - худшая отметка с марта 2016 года.

Акции "Русала", второго по величине в мире производителя алюминия, снизились на 1,6% на Московской бирже. Они потеряли 34% своей стоимости с пятницы, когда компания была включена в список санкций США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совокупный чистый капитал богатейших людей России упал на 16 милоиардов долларов в результате введения санкций США на прошлой неделе. Все, кроме одного из 27 российских магнатов, перечисленных в индексе Bloomberg Billionaires, потеряли деньги. В частности, состояние сибирского никелевого шахтера Владимира Потанина сократилось на 2,25 миллиарда долларов.