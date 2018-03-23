16:28 23.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко рассказал о экономических потерях от агрессии РФ в Украине – ФОТО

Из-за агрессии Российской Федерации Украина потеряла 25 процентов промышленности, а активы украинских банков снизились почти на 5 млрд долларов.

Порошенко рассказал о экономических потерях от агрессии РФ в Украине – ФОТО

Об этом в ходе визита в Волынскую область заявил президент Петр Порошенко.

По словам главы государства, согласно статистики, после аннексии Крыма потеряли 3,6% ВВП, более 80% нефтегазовых залежей в Черном море и 10% портовой инфраструктуры. Что касается оккупации части Донбасса недосчитались 15% ВВП и 25% промышленности.

Порошенко подчеркнул, что на оккупированной территории Донбасса осталось около 100 шахт, а активы украинских банков за это время снизились почти на 5 млрд долларов.

Однако, как утверждает Порошенко, Украина избежала дефолта, вызванного гибридной войной России против Украины, и восстановила экономический рост.

"Это - заслуга сильного, патриотического и ответственного украинского народа", - добавил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в зоне проведения боевых действий на востоке Украины за январь 2018 года погибли 14 украинских воинов. Сообщается, что ежедневно пророссийские наемники обстреливают позиции ВСУ.


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