12:34 25.01.2018 | Экономика | Новости
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Китай установил рекорд по объему инвестиций в Германию

В прошлом году китайские инвесторы установили абсолютный рекорд по объему инвестиций в экономику Германии. Так, по меньшей мере, граждани Китая инвестировали 13,7 млрд и приобрели на них 54 предприятия.

Китай установил рекорд по объему инвестиций в Германию

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Согласно исследованию консалтинговой компании Ernst & Young, был побит инвестиционный рекорд 2016 года. В то время китайское государство потратило на приобретение немецких активов на миллиард долларов меньше, что уже тогда было самым высоким показателем за всю историю.

Также в 2016 году было заключено более чем на 20 сделок по приобретению китайскими инвесторами немецких активов больше по сравнению с 2017-м.

По словам президента DIHK Эрика Швайцера, такие рекордные инвестиции из Китая в целом является положительной тенденцией.

Кстати, Германия является одним из лидеров среди стран Европы по объему китайских инвестиций, опережая в этом даже Великобританию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", исполнительный директор Китайской торговой ассоциации Руслан Осипенко ранее заявил, что его страна готова оказать помощь украинскому правительству в реализации плана действий по привлечению, защите и сохранению инвестиций. 

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