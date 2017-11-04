10:42 04.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100178132:roman

В Украине продолжает расти зарплата

В Украине за первое полугодие заработная плата выросла на 1343 гривны. Об этом передает Государственная служба статистики.

В Украине продолжает расти зарплата

Только лишь за сентябрь зарплата выросла на полтора процента или 237 гривен, что составило средний показатель по всей стране в 7351 гривну, а в столице так и все 8480 гривен.

В то же самое время в ряде украинских областей зафиксировано снижение уровня оплаты труда: в Днепропетровской области — на 0,1%, Запорожской обл — на 1,3%, в Ивано-Франковской области — на 2,7%, в Киевской области — на 1,6 %, в Сумской области — на 0,9%, в Черниговской области — на 2,2%.

Эксперты утверждают, что такой рост связан с временным ускорением роста уровня ВВП в стране.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Госстате сообщили, что реальная заработная плата в Украине в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2016 года увеличилась на 17,3 процента, по сравнению с августом 2017 года – на 1,3 процента.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив