В Украине продолжает расти зарплата

В Украине за первое полугодие заработная плата выросла на 1343 гривны. Об этом передает Государственная служба статистики.
Только лишь за сентябрь зарплата выросла на полтора процента или 237 гривен, что составило средний показатель по всей стране в 7351 гривну, а в столице так и все 8480 гривен.
В то же самое время в ряде украинских областей зафиксировано снижение уровня оплаты труда: в Днепропетровской области — на 0,1%, Запорожской обл — на 1,3%, в Ивано-Франковской области — на 2,7%, в Киевской области — на 1,6 %, в Сумской области — на 0,9%, в Черниговской области — на 2,2%.
Эксперты утверждают, что такой рост связан с временным ускорением роста уровня ВВП в стране.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Госстате сообщили, что реальная заработная плата в Украине в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2016 года увеличилась на 17,3 процента, по сравнению с августом 2017 года – на 1,3 процента.