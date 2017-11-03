19:22 03.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине собрали 52,5 миллиона тонн зерновых

К третьему ноября в Украине уже было собрано 52,5 миллиона тонн зерновых культур. 

В Украине собрали 52,5 миллиона тонн зерновых

Такие данные распространила пресс-служба Минагрополитики Украины. Согласно сообщению из областей страны – уже было намолочено 525 миллионов тонн зерновых – с площади 13 миллионов гектаров – либо же 89 процентов к прогнозируемым площадям (это 146 миллионов гектаров).

Из этого числа гречки уже было намолочено 191 тысяч тонн – с площади 175 тысяч гектаров или же 96 процентов к прогнозируемому (181 тысяча гектаров). Просо собрано 81 тысяча тонн – с площади в 55 тысяч гектаров либо 98 процентов к прогнозу.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в марте стартовала посевная кампания.


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