Цена нефти Brent поднялась выше отметки в 58 долларов за баррель

По данным издания по состоянию на восемь часов утра, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,62%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,08 долл. за баррель, прибавив 0,39%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 57,83 долл. за баррель.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венесуэлы запретило нефтяным трейдерам в стране вести всяческие расчеты в долларах. Также стало известно, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к своим партнерам для того, чтобы те открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту валюту.