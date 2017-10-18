09:26 18.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent поднялась выше отметки в 58 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent с поставкой в декабре сегодня утром, 18 октября 2017 года, выросли до 58,24 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Цена нефти Brent поднялась выше отметки в 58 долларов за баррель

По данным издания по состоянию на восемь часов утра, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,62%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,08 долл. за баррель, прибавив 0,39%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 57,83 долл. за баррель.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венесуэлы запретило  нефтяным трейдерам в стране вести всяческие расчеты в долларах. Также стало известно, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к своим партнерам для того, чтобы те открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту валюту.


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