Цена нефти Brent поднялась выше отметки в 58 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent с поставкой в декабре сегодня утром, 18 октября 2017 года, выросли до 58,24 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
По данным издания по состоянию на восемь часов утра, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,62%.
При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,08 долл. за баррель, прибавив 0,39%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 57,83 долл. за баррель.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венесуэлы запретило нефтяным трейдерам в стране вести всяческие расчеты в долларах. Также стало известно, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA обратилась к своим партнерам для того, чтобы те открыли счета в евро и конвертировали имеющиеся средства в эту валюту.