Нацбанк на понедельник вновь ослабил гривну

100 долл - 2574,8384 грн;

100 евро - 3069,2074 грн;

10 российских рублей - 4,4351 грн.

При этом регулятор установил на 4 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091.410640;

Серебро - 14.487028;

Платина - 816.240080;

Палладий - 774.020753.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 сентября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2569,3957 грн;

100 евро - 3038,3104 грн;

10 российских рублей - 4,3887 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 4 августа 2017 года, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. Соответствующее решение правления НБУ утвердило постановлением от 3 августа 2017 №493-рш "О размере учетной ставки".