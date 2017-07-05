12:34 05.07.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Семь миллионов украинцев не платят взносы в ПФ

В нашей стране примерно семь миллионов трудящихся граждан взносов в ПФ вообще не делают.

Семь миллионов украинцев не платят взносы в ПФ

Такое заявление сегодня – пятого июля – сделал А. Рева – украинский министр соцполитики. Согласно его данным – примерно семь миллионов украинских граждан вообще не делают в Пенсионный Фонд взносов. И потому у страны проблема – не в плохой демографической ситуации, а в том, что не делают взносов в Пенсионный Фонд.

А по этой причине рост требований к страховому стажу создаст условия, в которых трудящиеся начнут требовать от своих работодателей выполнения обязательств и официального оформления на службу.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Гройсман анонсировал повышение для девяти миллионов украинцев пенсий.


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