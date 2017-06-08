10:40 08.06.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина накопила в ПХГ 10,3 млрд куб. м газа

Отбор голубого топлива в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 июня увеличился до 10,317 млрд куб. м.

Украина накопила в ПХГ 10,3 млрд куб. м газа

Соответствующие данные передает пресс-служба ПАО "Укртрансгаз".

Согласно полученным недавно сведениям – в течение 24-ех последних часов закачать получилось примерно 38,62 млн куб. м газа. При этом за сутки никто газ не отбирал.

Тем не менее в нашу страну за сутки поступило из Словакии  23,70 млн куб. м. В свою очередь из Польши - 2,91 млн куб. м, а вот всего лишь из Венгрии - 1,35 млн куб. м газа.

На данный момент украинские ПХГ заполнены на 33%.

Также добавим, что на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", объем в хранилищах нашего государства газа на сегодняшний день составило примерно 9,39 миллиарда кубометров.

 


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