Brent упала в цене до 50,70 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:35 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,70 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.

Кроме того, это на 0,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,71 доллара за баррель, потеряв 0,23%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пятницу, 28 апреля 2017 года, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель.