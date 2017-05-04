09:38 04.05.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Brent упала в цене до 50,70 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, четвертого мая 2017 года, находится ниже отметки в 51 доллар за баррель.

Brent упала в цене до 50,70 долл. за баррель

Об этом свидетельствуют данные из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 08:35 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 50,70 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18%.

Кроме того, это на 0,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,71 доллара за баррель, потеряв 0,23%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пятницу, 28 апреля 2017 года, стоимость фьючерсов на  нефть североморской марки Brent поднялись выше отметки 52 доллара за баррель. 


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