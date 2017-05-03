За четыре месяца добыча газа выросла - "Укртрансгаз"

Это - на 1,5% больше, чем фиксировали еще в январе-апреле прошлого года. Эти сведения распространил недавно представитель ПАО "Укртрансгаз" М. Белявский. Согласно его словам – в течение последних пары месяцев в стране сумели добыть 6,8 миллиарда кубометров природного газа.

Также Белявский добавил и то, что в апреле компании по добыче газа сумели выработать 1,7 миллиарда кубометров – то есть на три процента больше данных такого же периода 2016-го года.

Как сообщал УРА-Информ, " Нафтогаз" имеет намерение снижать тарифы на газовый транзит уже до 2020-го года.