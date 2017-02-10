11:58 10.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минэнерго дали ответ насчет зарплат шахтерам

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассказал о сложившейся ситуации с заработной платой шахтерам.

В Минэнерго дали ответ насчет зарплат шахтерам

По его словам, задолженностей по выплате зарплат госшахтам полностью ликвидирована. "Задолженности перед шахтерами нет", – подчеркнул Насалик.

Напомним, недавно стало известно, что задолженность по выплате зарплат горнякам с госшахт сократилась за месяц почти на 177 миллионов гривен или на 83% – практически до 37 миллионов гривен.

Всего по состоянию на 1 января 2017 года на государственных предприятиях Минэнергоугля Украины, расположенных на подконтрольной украинской власти территории, общая задолженность по выплате зарплаты равнялась 55,6 млн грн и сократилась с начала года на 111,6 млн грн или на 66,7%.

Как сообщал "УРА-Информ", эксперт предсказал инфляцию в Украине. Главной причиной Сергей Дяченко считает повышение стоимости газа для промышленности. 


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