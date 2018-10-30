Умер украинский мультипликатор Давид Черкасский

Об этом сообщил его близкий друг Александр Меламуд на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в своем посте коллега Черкасского написал, что на момент смерти Народному артисту Украины было 86 лет. Также Меламуд отметил, что художник скончался в больнице спустя 2 месяца после госпитализации из-за инсульта.

"Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна. Грустно", - говорится в публикации.

В комментариях подписчики Меламуда выражают свои глубокие соболезнования в связи с кончиной легендарного мультипликатора.

"Достойный и светлый был человек, земля ему пухом...";

"Да что же такое... Такие люди друг за другом уходят";

"Земля пухом. Прекрасный человек и великий режиссер";

"Светлая память... Приятный и простой в общении,с потрясающим чувством юмора.Замечательные мультфильмы,на которых росли и воспитывались...очень жаль...";

"Мои соболезнования"...

Смерть выдающегося украинца прокомментировал премьер-министр Владимир Гройсман. "Безграничный юмор, искренняя улыбка и добрый взгляд. Нам будет не хватать Вас", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский композитор Владимир Бородин трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 52 года.