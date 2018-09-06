Меган Маркл продолжает нарушать королевский дресс-код - ФОТО

Герцогиня Сассекском Меган Маркл вновь нарушает правила королевского дресс-кода. Совсем недавно ее заметили в мини-платье, а теперь герцогиня имела смелость появиться на публике в брючном костюме.
Об этом пишет издание Максимум.
Как известно, представительниц королевского рода очень редко можно встретить в брючных костюмах, и в подобных образах.
К примеру, королева Елизавета II появилась в брюках лишь однажды, и то в молодости. Кейт Миддлтон вообще ни разу не позволила себе появиться в таком виде на светском мероприятии.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", супргуга принца Гарр Меган Маркл довольно тяжело приспосабливается к своей новой жизни в королевской семье, периодически демонстрирую неуважительные жесты перед лицами британских граждан.