15:24 06.09.2018 | Культура | Новости
100203006:nastya

Меган Маркл продолжает нарушать королевский дресс-код - ФОТО

Герцогиня Сассекском Меган Маркл вновь нарушает правила королевского дресс-кода. Совсем недавно ее заметили в мини-платье, а теперь герцогиня имела смелость появиться на публике в брючном костюме.

Меган Маркл продолжает нарушать королевский дресс-код - ФОТО

Об этом пишет издание Максимум.

Как известно, представительниц королевского рода очень редко можно встретить в брючных костюмах, и в подобных образах.

К примеру, королева Елизавета II появилась в брюках лишь однажды, и то в молодости. Кейт Миддлтон вообще ни разу не позволила себе появиться в таком виде на светском мероприятии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", супргуга принца Гарр Меган Маркл довольно тяжело приспосабливается к своей новой жизни в королевской семье, периодически демонстрирую неуважительные жесты перед лицами британских граждан.


Поделиться
Читайте также:
 
Отравление в Солсбери: акт войны со стороны России или игра ГРУ по собственным правилам? Гайтана впервые показала своего избранника - ФОТО Появились подробности, сколько Ани Лорак платит за обучение дочери в России Рада приняла закон о механизме "единого окна" с предложениями президента
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив