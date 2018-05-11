В Киеве опрокинулась машина скорой помощи - ФОТО

Водитель вынужденно совершил рискованный маневр, уходя от столкновения с подрезавшим его автомобилем. Вместе с тем удержать машиной ему не удалось.

Как сообщают очевидцы, в результате автомобиль медиков пронесся более сотни метров и перевернулся на бок на парковке торгового центра.

При этом сам водитель пояснил, что ехал во втором ряду по съезду со Столичного шоссе в сторону Обухова. Возле торгового центра Домосфера его подрезал черный, легковой автомобиль. Чтобы уйти от столкновения водитель принял влево и вылетел с проезжей части.

В момент аварии в машине скорой помощи находилось два человека, пациентов не было. К счастью, никто в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду вечером, 9 мая, автомобиль Skoda насмерть сбил военнослужащего. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Победы возле метро Житомирская автомобиль.