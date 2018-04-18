Украинскую музыку сыграют по-новому в Национальной филармонии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной филармонии.

Сообщается, что проект проходит в сфере фестиваля "Киевская весна". Анонсируются музыкальные произведения пяти молодых украинских композиторов, три из которых - премьеры.

Одно из ожидаемых премьерных выступлений продемонстрирует Максим Коломиец, основатель ансамбля современной музыки Ensemble Nostri Temporis, а впоследствии - ансамбля барочной музыки Luna Ensemble. Он уже завоевал успех на крупнейших европейских музыкальных фестивалях - Летних курсах новой музыки в Дармштадте, «Randfestspiele» в Берлине, «World Music Days» в Левене и др.

Музыку Максима Шалыгина также ждут с нетерпением. В данный момент он живет в Нидерландах, пишет камерные, вокальные, электроакустические и симфонические произведения. В 2012 году он стал лауреатом знаменитого композиторского конкурса Gaudeamus, его музыку выбрали для проекта Ларса фон Триера Gesamt.

Денис Бочаров закроет тройку самых ожидаемых музыкантов на этой сцене. Он создает музыку для симфонического и камерного оркестров, камерных ансамблей, инструментов соло, хора и вокала. Его произведения звучали на фестивалях современной музыки в Нью-Йорке, Варшаве, Киеве, Львове и Харькове.

Инициатором проекта выступил дирижер Михеил Менабде, который устроит музыкальное шоу за пультом Киевского камерного оркестра. Возьмут участие популярные солисты, среди которых Антоний Барышевский (фортепиано), Роман Юсипей (баян), Дмитрий Ильин (ударные), Ольга Жукова (виолончель), Андрей Чоп (альт) и другие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", клип украинской музыкальной группы, основанной в начале 2010 года в Кривом Роге, на песню "Hips" принял участие принял участие в престижном американском мировом квалификационном конкурсе фильмов IMDb "Los Angeles Film Awards" для кинематографистов.