13:30 12.01.2018 | Культура | Новости
100183978:labazovych

Назван лучший фильм Critics' Choice Awards

На престижной 23 премии Critics' Choice Awards американские критики определились с лучшем фильмом 2017 года. Им оказался "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

Назван лучший фильм Critics' Choice Awards

Об этом сообщается на сайте премии.

По предварительным данным, сам Гильермо дель Торо назван лучшим режиссером. В начале недели он стал обладателем "Золотого глобуса" в аналогичной номинации.

Отметим, что кинолента "Форма воды" рассказывает о любви девушки, которая работает уборщицей в секретной военной лаборатории, и существа-амфибии, которое привозят туда для эксперимента. Действие фильма происходит на фоне Холодной войны между СССР и США.

В свою очередь есть и другие победители в номинациях Critics' Choice Awards. В частности, это Гэри Олдмен (лучший актер), который сыграл Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", и Фрэнсис Макдорманд (лучшая актриса), сыгравшая в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Олдмен и Макдорманд также получили премию "Золотой глобус" за эти работы.

Премию Critics' Choice Awards называют репетицией главной и самой престижной голливудской премии "Оскар". Она была создана в 1996 году как альтернатива награде Национального общества кинокритиков США. "Оскар" вручают с 1929 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фильм литовско-российского производства "Полет пули" получил приз "Лавр" на международном фестивале документального кино "Артдокфест" в Москве. Известно, что раньше киноленту Беаты Бубенец об украинских военных на Донбассе сорвали сторонники "Л/ДНР". 

Поделиться
Читайте также:
 
В Чехии началась президентская гонка НБУ ввел ПроКредит Банк в "двадцатку" допущенных к валютным интервенциям с вместо ПИБ Французская полиция нашла все украденные из отеля Ritz драгоценности В Чернигове горела фабрика - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив