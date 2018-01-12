Назван лучший фильм Critics' Choice Awards

Об этом сообщается на сайте премии.

По предварительным данным, сам Гильермо дель Торо назван лучшим режиссером. В начале недели он стал обладателем "Золотого глобуса" в аналогичной номинации.

Отметим, что кинолента "Форма воды" рассказывает о любви девушки, которая работает уборщицей в секретной военной лаборатории, и существа-амфибии, которое привозят туда для эксперимента. Действие фильма происходит на фоне Холодной войны между СССР и США.

В свою очередь есть и другие победители в номинациях Critics' Choice Awards. В частности, это Гэри Олдмен (лучший актер), который сыграл Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", и Фрэнсис Макдорманд (лучшая актриса), сыгравшая в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Олдмен и Макдорманд также получили премию "Золотой глобус" за эти работы.

Премию Critics' Choice Awards называют репетицией главной и самой престижной голливудской премии "Оскар". Она была создана в 1996 году как альтернатива награде Национального общества кинокритиков США. "Оскар" вручают с 1929 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фильм литовско-российского производства "Полет пули" получил приз "Лавр" на международном фестивале документального кино "Артдокфест" в Москве. Известно, что раньше киноленту Беаты Бубенец об украинских военных на Донбассе сорвали сторонники "Л/ДНР".