Ушла из жизни французская актриса и певица - ФОТО, ВИДЕО

Так, за свою карьеру актриса снялась более чем в сотне фильмов, а также записала два альбома с песнями. Об этом сообщает Huffington Post France.

По словам друга Жак Женврен, на днях состояние Дарье заметно ухудшилось после того, как она упала. "Артистка умерла 18 октября, в своем домике, расположенном неподалеку от Парижа", - отметил он.

Отметим, что кинодебют актрисы состоялся в 1931 году. Так, она снялась в картине "Бал" австрийского режиссера Вильгельма Тиле. Также легендпрная актриса известна по таким лентам, как "8 женщин", "Мадам де…", "Майерлинг", "Красное и черное" и "Прекрасные создания", а также по сериалу "Опасные связи". За свою карьеру она снялась более чем в 140 картинах.

Кстати, именно роль в фильме "Майерлинг" принесла женщине мировую известность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Лас-Вегасе в ночь на понедельник, 21 августа, на 92-м году жизни скончался американский комик и актер Джерри Льюис.