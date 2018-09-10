В Киеве на мосту "Метро" начался капитальный ремонт

Уже на эти выходные было запланировано, что дорожные службы начнут ремонтные работы. Как сообщает в понедельник, 10 сентября, пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", сейчас уже проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия двух полос движения в направлении центра города.

"Продолжаются работы по разборке мостового полотна и конструкций деформационных швов", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на восьмое сентября начались работы по капитальному ремонту моста " Метро". В связи с чем движение транспорта по мосту было ограничено.