19:50 11.06.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100196478:labazovych

В столице на улице Хоткевича ночью закрывается движение трамваев

В украинской столице сегодня ночью и в ближайшие дни с 00:30 до 04:50 закрывается движение трамваев маршрутов №28 и №33К в связи с заменой трамвайного узла по улице Гната Хоткевича.

В столице на улице Хоткевича ночью закрывается движение трамваев

Об этом говорится в сообщении прес-службы КП "Киевпастранс".

"Каждую ночь с 11 до 15 июня будет закрываться движение трамваев №28 и №33К", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщается, что последние отправления трамваев маршрута № 28 по собственной схеме: В чатсности, от ст. м. "Лесная" в 22:57, а от ул. Милославская в 23:47.

При этом, последние отправления трамваев маршрута № 33К:

- от ул. Павла Усенко в 23:23;

- от ул. Александра Сабурова в 00:02.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфори", в самом центе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая.


Поделиться
Читайте также:
 
В аэропорту Франкфурта загорелся аэродромный тягач, есть пострадавшие - ФОТО Киевлянам обещают снизить тарифы на отопление и воду В Сингапуре Трампа уже поздравили с днем рождения Каждый третий украинец продолжает пользоваться "ВКонтакте"
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив