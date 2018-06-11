В столице на улице Хоткевича ночью закрывается движение трамваев

Об этом говорится в сообщении прес-службы КП "Киевпастранс".

"Каждую ночь с 11 до 15 июня будет закрываться движение трамваев №28 и №33К", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщается, что последние отправления трамваев маршрута № 28 по собственной схеме: В чатсности, от ст. м. "Лесная" в 22:57, а от ул. Милославская в 23:47.

При этом, последние отправления трамваев маршрута № 33К:

- от ул. Павла Усенко в 23:23;

- от ул. Александра Сабурова в 00:02.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфори", в самом центе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая.