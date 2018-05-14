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Столичная власть обнародовали график отключения холодной воды на ближайших два дня

В Киеве в течение ближайших двух дней 15 и 17 мая по ряду адресов будет планово отключено холодное водоснабжение.

Столичная власть обнародовали график отключения холодной воды на ближайших два дня

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, отключение холодной воды является плановым и связано с ремонтом сетей "Киевводоканала". Ведомство благодарит местных жителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой.

Так, согласно сообщению 15 мая начиная с 11 часов утра и до полуночи воды не будет в домах 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5-А, 5-Б по улице Парково-Сырецкая, 5-Б;

в доме 5-А по улице Телиги;

по улице Дорогожицкая, 17.

затем, 17 мая начиная с девяти часов утра и до семи часов вечера будет отсутствовать вода в доме номер 129/21 по улице Большая Васильковская .

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице в связи с проведением ремонтных работ запускаются временные плановые отключения холодной воды в некоторых районах.


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