17:17 06.04.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Соломенском районе столицы частично ограничат движение

В столице Украины с 6 по 9 апреля частично ограничат транспортное движение на примыкании проспекта Космонавта Комарова до проспекта Леся Курбаса. 

В Соломенском районе столицы частично ограничат движение

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Указано, что с восьми вечера в пятницу, 6 апреля, до восьми вечера понедельника, 9 апреля, ограничение оглашено из-за реализации ремонтных работ деформационных швов.

Частичный запрет касается движения транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании проспекта Космонавта Комарова к проспу Леся Курбаса в направлении улице Борщаговской.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине подготавливают к старту очередной сезон дорожных работ.


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