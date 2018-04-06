В Соломенском районе столицы частично ограничат движение

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Указано, что с восьми вечера в пятницу, 6 апреля, до восьми вечера понедельника, 9 апреля, ограничение оглашено из-за реализации ремонтных работ деформационных швов.

Частичный запрет касается движения транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании проспекта Космонавта Комарова к проспу Леся Курбаса в направлении улице Борщаговской.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине подготавливают к старту очередной сезон дорожных работ.