11:17 24.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице ликвидировали канал торговцев наркотиками - ФОТО

Киевские правоохранители провели операцию по задержанию группы лиц, которая занималась производством и сбытом наркотических и психотропных веществ. 

В столице ликвидировали канал торговцев наркотиками - ФОТО

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Киева.

Распространителями наркотиков оказались 37-летний киевлянин и два его подельника из Киевской области. Мужчины наладили продажи запрещенных веществ через социальные сети, где в обмен на деньги они оставляли "закладки" для покупателя.

В ходе обыска их квартиры было обнаружены такие вещества: метадон, кокаин, амфетамин. Отдельно правоохранители изъяли пистолеты, ружье, винтовка, граната, тротиловые шашки и патроны различного калибра.

Всем троим грозит 10 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве и Херсоне правоохранители во время спецоперации задержали пять участников организованной преступной группы, которые распространяли наркосодержащие вещества, пользуясь так званой безконтактной схемой. 


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