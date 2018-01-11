16:17 11.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Число больных корью в Киеве возросло до 66 человек

В украинской столице продолжает увеличиваться количество заболевших, которые попали в больницу из симптомами интоксикации.

Число больных корью в Киеве возросло до 66 человек

Так, по состоянию на сегодняшний день больных корью возросло до 66 человек, из них 54 – дети. Об этом сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы.

"Почти все заболевшие были не привиты", - говорится в сообщении. Отметим, что накануне утром сообщалось о 54 больных, днем цифра выросла до 61 человека.

Напонмим, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве количество заболевших от кори продолжит расти. В связи с этим в городе объявилены профилактические меры, которые продлятся в течение одного месяца. 

К примеру, в детсадах и школах детей проверят на наличие прививок против кори. А тех, у кого отсутствуют прививки или справки о том, что ребенок переболел корью и имеет иммунитет, не допустят к занятиям в школах и дошкольных учреждениях.

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