Столичные полицейские разбили авто на Троещине

По информации управляющего, ДТП было с автомобилем Renаult. Это автомобиль следственно-оперативной группы Деснянского района.

Пострадавших в ДТП нет. Авария произошла на перекрестке Драйзера и Бальзака около десяти утра.

В данное время, причины аварии устанавливает следствие.

"По предварительной информации автомобиль Volkswagen, с которым было столкновение служебного автомобиля, якобы ехал на красный сигнал светофора", - добавил Шеверда.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", николаевские патрульные полицейские устроили ночную погоню со стрельбой за микроавтобусом.По словах полицейских, около четырех утра, недалеко перекрестка с ул. Садовой, патрульные заметили автомобиль "LDV", который двигался с выключенным светом фар, и приказали водителю остановиться.