18:21 04.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичные полицейские разбили авто на Троещине

В Киеве в районе троещины в ДТП попал автомобиль следственно-оперативной группы Деснянского района. Об этом сообщил спикер Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Виктор Шеверда.

Столичные полицейские разбили авто на Троещине

По информации управляющего, ДТП было с автомобилем Renаult. Это автомобиль следственно-оперативной группы Деснянского района.

Пострадавших в ДТП нет. Авария произошла на перекрестке Драйзера и Бальзака около десяти утра.

В данное время, причины аварии устанавливает следствие.

"По предварительной информации автомобиль Volkswagen, с которым было столкновение служебного автомобиля, якобы ехал на красный сигнал светофора", - добавил Шеверда.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", николаевские патрульные полицейские устроили ночную погоню со стрельбой за микроавтобусом.По словах полицейских,  около четырех утра, недалеко перекрестка с ул. Садовой, патрульные заметили автомобиль "LDV", который двигался с выключенным светом фар, и приказали водителю остановиться.


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