В Киеве возле Московского моста бродит лось - ФОТО

Об этом написали в сообществе dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Отметим, что в данный момент на месте работает полиция и служба спасения животных.

"Обнаружен огромный лось! Гуляет, отдыхает", - гласит сообщения ведомства.

В то же время пользователи соцсети отметили, что лось гуляет по Киеву из-за того, лес кругом рубят. В связи с этим бедному животному некуда деваться, предположили они.

"Это наверно все тот же, что летом по Оболони рассекал. Тут же серия островов, заповедные зоны, животные почему-то перестали боятся людей и идут к людям...лисы, косули, кабаны, теперь лось", - прокомментировала Марина Солярчук.

"Это намек, что хватит строить дома... больше природы", - ответила Зара Александровна.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном супермаркете "Фуршет" полосатая кошка спокойно подошла к лотку с сахаром, чтобы справить свою нужду.