В Киеве пьяная компания разбила патрульный автомобиль - ФОТО

Об этом сообщил Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Как отмечается, в патрульную службу полиции поступил вызов о том, что пьяная компания мешает отдыхать местным жителям на улице Зодчих. По прибытию правоохранителей на место нападения было обнаружено 10 неуравновешенных человек.

По словам сотрудников полиции, большинство из нарушителей порядка были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Судя по всему, основной причной нападения на правоохранительные органы стало замечания на хулиганскую деятельность от стражей порядка. В часности, мужчины начали приставать к полицейским, а после слов о том, что могут быть задержаны, начали нападать и бить правоохранителей.

В результате полицейским пришлось скрытся с места нападения, чтобы избежать обострения ситуации. Тем не менее злоумышленники успели разбить лобовое стекло, выломали номерной знак и помяли заднее крыло.

Наряд, прибывший на помощь, помог задержать четырех нетрезвых мужчин.

Также отмечается, что четыре человека, из них двое полицейских, получили травмы. Кроме того, всем участникам конфликта на месте оказали медицинскую помощь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Печерский районный суд города Киева взял под стражу сотрудника правоохранительных органов, который прикрывал деятельность наркодилеров, действовавших в столице.