В столице пройдут сезонные ярмарки

Так, на данных ярмарках планируется предлагать киевлянам и гостям города свежую сельскохозяйственную продукцию, а также и продукты переработки. Такое сообщение поступило сегодня от представителей КГГА. Таким образом. в ближайшую неделю в городе будут проводиться с/х ярмарки и в процессе их проведения людям будут продавать свежую продукцию - разнообразные группы товаров.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сельскохозяйственные ярмарки состоялись в мае месяце 2017 г. – во всех районах города. Людям продавали свежие продукты и прочие разнообразные товары.