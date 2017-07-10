16:23 10.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдут сезонные ярмарки

В столице Украины начиная с 11-го и до 16-го июля будут проводиться сезонные ярмарки.

В столице пройдут сезонные ярмарки

Так, на данных ярмарках планируется предлагать киевлянам и гостям города свежую сельскохозяйственную продукцию, а также и продукты переработки. Такое сообщение поступило сегодня от представителей КГГА. Таким образом. в ближайшую неделю в городе будут проводиться с/х ярмарки и в процессе их проведения людям будут продавать свежую продукцию - разнообразные группы товаров.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сельскохозяйственные ярмарки состоялись в мае месяце 2017 г. – во всех районах города. Людям продавали свежие продукты и прочие разнообразные товары.


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