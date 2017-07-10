09:58 10.07.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту в Киеве - ФОТО

В украинской столице на Позняках неизвестный мужчина выстрелил в лицо велосипедисту, после чего скрылся с места преступления.

Неизвестный выстрелил в лицо велосипедисту в Киеве - ФОТО

Такие сведения передает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как выяснили полицейские, между злоумышленником и велосипедистом произошла потасовка. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

По словам очевидцев, консьержка отказывается обнародовать номер квартиры, где живет стрелок.

В данный момент на месте продолжает работать полиция и оперативно-следственная группа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек погиб. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.


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