В центре Киева возобновлено движение транспорта

Так, в том районе, где 20-гот июня возникло серьезное возгорание здания уже возобновилось передвижение автотранспорта. Автомобилям уже позволено проезжать по улице города Б. Хмельницкого, а также ехать по Крещатику, где накануне было масштабное возгорание.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го июня в центре столицы – на улице Крещатик – возник масштабный пожар – в здании, которое сейчас находится на реконструкции – около ЦУМа. Столб черного дыма люди вчера наблюдали даже с левого берега города. Возгорание тушили примерно 100 спасателей ГСЧС. Здание, пострадавшее от огня, находится на Крещатике, 40/1.