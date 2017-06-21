11:18 21.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева возобновлено движение транспорта

Движение в центре столицы автотранспорта было возобновлено 21-го июня.

В центре Киева возобновлено движение транспорта

Так, в том районе, где 20-гот июня возникло серьезное возгорание здания уже возобновилось передвижение автотранспорта. Автомобилям уже позволено проезжать по улице города Б. Хмельницкого, а также ехать по Крещатику, где накануне было масштабное возгорание.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го июня в центре столицы – на улице Крещатик – возник масштабный пожар – в здании, которое сейчас находится на реконструкции – около ЦУМа. Столб черного дыма люди вчера наблюдали даже с левого берега города. Возгорание тушили примерно 100 спасателей ГСЧС. Здание, пострадавшее от огня, находится на Крещатике, 40/1.


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