В аэропорту "Киев" поймали торговцев людьми

Так, гражданок Украины вывозили на Кипр, чтобы там их сексуально эксплуатировать. Однако сотрудники прокуратуры Киевщины сумели задержать торговцев людьми, которые искали девушек, чтобы отправлять их за границу для занятия проституцией.

В процессе расследования оказалось, что два киевлянина с целью наживы вербовали украинок, чтобы продавать их в сексуальное рабство на Кипр. При этом им было известно и про непростую жизненную ситуацию этих женщин – личную или семейную.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Днепре закрыли канал поставки в секс-рабство девушек.