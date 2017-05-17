13:40 17.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Движение автобусов №114 восстановлено

17 мая в столице был восстановлен привычный маршрут автобусов номер 24 и номер 114.

Движение автобусов №114 восстановлено

Эти сведения распространили в "Киевпастрансе". Таким образом – с самого утра восстановили передвижение городских автобусов номер 24 и номер 114. Маршруты проходят по улице Крещатик – согласно ранее согласованным графикам передвижения.

В Киевпастрансе напоминают о том, что по причине закрытия передвижения автотранспорта на Крещатике от Михайловской улицы и до Хмельницкого начиная с 26-го апреля и до 18-го мая в рамках проведения “Eurovillage” передвижение автобусов номеров 24 и 114 было организовано согласно схеме движения в выходные дни.

Как сообщал УРА-Информ, 17-го мая движение авто по городскому Крещатику возобновилось.


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