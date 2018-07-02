11:31 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197962:labazovych

Причины и последствия гибели пчел - ВИДЕО

На выставке International Field Days Ukraine 128 компаний из 7 стран мира представили современную сельскохозяйственную технику, агротехнологии, средства защиты и питания растений. 

Причины и последствия гибели пчел - ВИДЕО

Выставка собрала около 3,5 тысяч посетителей со всем стран мира и стала площадкой для обмена опытом и новыми идеями. Гость студии — Татьяна Васильковская, глава управления общественной организации "Всеукраинское братство пчеловодов Украины". С ней мы говорим о массовой гибели пчел, причинах и последствиях такой ситуации.


Поделиться
 
В Украине изменят реквизиты счетов для уплаты налогов за землю Стало известно, сколько заработали и сколько добыли газа в Украине в первом полугодии Украинские телесериалы будут процветать, - Нищук Мигранты перевели из Германии почти 18 миллиардов евро
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив