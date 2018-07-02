Причины и последствия гибели пчел - ВИДЕО

Выставка собрала около 3,5 тысяч посетителей со всем стран мира и стала площадкой для обмена опытом и новыми идеями. Гость студии — Татьяна Васильковская, глава управления общественной организации "Всеукраинское братство пчеловодов Украины". С ней мы говорим о массовой гибели пчел, причинах и последствиях такой ситуации.