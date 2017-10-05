Агроновости за 29 сентября

Сельскохозяйственные организации требуют пересмотреть соответствующие статьи.

Что делать агропроизводителям с блокировкой ПДВ-счетов. Потому что профильные ведомства не реагируют на обращения премьер-министра Владимира Гройсмана о немедленном решении этого вопроса.

Ученые придумали трактор, который собственные выхлопные газы трансформирует в минеральные удобрения. на данный момент агрегат в экспериментальном виде. При этом, такой разработкой уже заинтересовались в разных странах.