12:15 05.10.2017 | Акцент | Новости     Новости Украины
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Агроновости за 29 сентября

Всеукраинский аграрный совет констатирует уменьшение растрат на прямую поддержку агропроизводителей в проекте бюджета на 2018 год.

Агроновости за 29 сентября

Сельскохозяйственные организации требуют пересмотреть соответствующие статьи.

Что делать агропроизводителям с блокировкой ПДВ-счетов. Потому что профильные ведомства не реагируют на обращения премьер-министра Владимира Гройсмана о немедленном решении этого вопроса.

Ученые придумали трактор, который собственные выхлопные газы трансформирует в минеральные удобрения. на данный момент агрегат в экспериментальном виде. При этом, такой разработкой уже заинтересовались в разных странах.


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