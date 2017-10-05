12:15 05.10.2017 | Акцент | НовостиНовости Украины 100175500:labazovych
Агроновости за 29 сентября
Всеукраинский аграрный совет констатирует уменьшение растрат на прямую поддержку агропроизводителей в проекте бюджета на 2018 год.
Сельскохозяйственные организации требуют пересмотреть соответствующие статьи.
Что делать агропроизводителям с блокировкой ПДВ-счетов. Потому что профильные ведомства не реагируют на обращения премьер-министра Владимира Гройсмана о немедленном решении этого вопроса.
Ученые придумали трактор, который собственные выхлопные газы трансформирует в минеральные удобрения. на данный момент агрегат в экспериментальном виде. При этом, такой разработкой уже заинтересовались в разных странах.