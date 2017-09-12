Как и что закупают украинские аграрии?

Партнер выпуска — компания StollerUkraine . "Stoller — управлять стрессом растений".

Гость студии — Директор Департамента материально-технического обеспечения "Мироновский хлебопродукт" Сергей Иванов. Сергей Дмитриевич, который работает в компании более 15 лет, руководит группой по разработке и внедрению системы электронных торгов (СЭТ) и модуля аналитики Qlik View.

Импорт vs украинский продукт в закупках аграрного сектора Украины. Каковы шансы малого и среднего бизнеса стать поставщиком крупного агрохолдинга. Интеллектуальная составляющая продукта и добавленная стоимость. Что такое "честная цена"? Ценовые войны. Тендерные площадки как тренд рынка. Прогноз развития тендерных закупок в Украине. Эти и многие другие актуальные вопросы Наталия Церковникова и Сергей Иванов обсудили в студии программы.

"На сегодняшний день аграрный сектор экономики самый успешный и самый прибыльный, и конечно для всех наших производителей это самый желанный клиент", – Наталия Церковникова.

"…[должен быть] механизм конкурентного, свободного выбора между поставщиком и покупателем. Это может быть тендерная площадка, это может быть переговорная процедура, это может быть иной процесс. Но он должен быть честным и открытым. Более эффективно, на данный момент, получается развивать системы, которые называются тендерными площадками" – Сергей Иванов.