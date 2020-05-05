11:40 05.05.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100244583:labazovych

FIFA 21, Anthem 2.0 и Battlefield 6: Electronic Arts представит трейлеры новых игр

EA Play - это ежегодное мероприятие Electronic Arts, во время которого издатель может похвастаться последними изданиями из своего каталога.

FIFA 21, Anthem 2.0 и Battlefield 6: Electronic Arts представит трейлеры новых игр

В нашем часовом поясе EA Play Live 2020 начнется в пятницу, 12 июня 2020 года, в 3.00 ночи. Обычно EA Play сопровождает Electronic Entertainment Expo, но, как мы знаем, E3 2020 не произойдет. Electronic Arts решила, однако, не отказываться от своего мероприятия и традиционно организовать отличную презентацию своих будущих игр. Ну, почти "традиционно", потому что на этот раз - по понятным причинам - это будет онлайн-мероприятие.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Benchmark.

EA объявляет, что объявит "мировые премьеры" во время мероприятия Play Live 2020. Однако неизвестно точно, чего ожидать. Вполне возможно, что мы увидим первые трейлеры спортивной серии этого года, т.е. FIFA 21 или NBA Live 21, также есть шанс на трейлер Battlefield 6, но это маловероятно.

Презентации Command & Conquer Remastered и Anthem 2.0 (то есть полностью переработанный онлайн-шутер) гораздо более вероятны.

Ранее мы сообщали, что стала известна цена на PlayStation 5, консоль уже можно заказать.


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