14:47 30.04.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
100244536:labazovych

Стала известна цена на PlayStation 5: консоль уже можно заказать

Итальянский магазин электроники начал предварительные заказы консоли PlayStation 5. Цена составляет 450 евро, что составляет около 13 200 гривен.

Стала известна цена на PlayStation 5: консоль уже можно заказать

Игроки со всего мира с нетерпением ждут конца года, когда консоли нового поколения должны появиться в магазинах. Много известно о Xbox Series X, потому что представлен внешний вид и компоненты. Sony более лаконична и до сих пор официально показывала только логотип консоли и новый контроллер DualSense.

О этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Spidersweb.

Официальные цены на приставки пока не известны публично, а возможно и внутри в отраслях производителей. В этой гонке вооружений между Sony и Microsoft цена является ключевым оружием и, безусловно, будет предметом анализа до последнего момента. Так было и с премьерой нынешнего поколения.

Итальянский магазин GameLife представил возможность предварительного заказа консоли консоли PlayStation 5. Консоль была оценена в 450 евро, и вы действительно можете добавить ее в корзину и заказать. По информации магазина, продажи стартуют 20 ноября 2020 года.

Уже совсем скоро станет известно действительно ли PlayStation 5 будет продаваться по 450 евро.

Ранее мы сообщали, что Facebook вводит темный режим в свои приложения.


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