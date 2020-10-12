В Украине начали подготовку к развертыванию стихийных госпиталей:

Сейчас в украинском правительстве уже начали проект подготовки к новой волне коронавирусной пневмонии. Также власти готовяться к тому, что коек в поликлиниках может хватить не всем, соответственно Дворец спорта в Киеве может быть переоборудованВВ в инфекционный госпиталь. Такое заявление сделал нардеп от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Чиновник отметил, что по приказу президента Украины Владимира Зеленского в украинской столице - Киеве, а также в Одессе и ;Мариуполе сотрудники медицинской сферы уже начали подготовку к развертыванию крупных стихийных инфекционных госпиталей на случай перегрузки больниц первой и второй волны.

"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитале планируем размещать в существующих больших помещениях — в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", добавил Радуцкий.

Как сообщалось ранее, с 12 октября по всей территории Украины начнут действовать новые карантинные зоны и ограничения.