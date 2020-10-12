11:32 12.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине начали подготовку к развертыванию стихийных госпиталей:

Коронавирусная инфекция в Украине совершенно выходит из-под контроля . В Украине ежедневно фиксируют свыше четырех тысяч новых заболевштих. Также возросло и количество госпитализаций из-за новой инфекции. Украинские власти уже всерьез начали задумываться о создании стихийных госпиталей. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой ТСН.

В Украине начали подготовку к развертыванию стихийных госпиталей:

Сейчас в украинском правительстве уже начали проект подготовки к новой волне коронавирусной пневмонии. Также власти готовяться к тому, что коек в поликлиниках может хватить не всем, соответственно Дворец спорта в Киеве может быть переоборудованВВ в инфекционный госпиталь. Такое заявление сделал нардеп от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Чиновник отметил, что по приказу президента Украины Владимира Зеленского в украинской столице - Киеве, а также в Одессе и ;Мариуполе сотрудники медицинской сферы уже начали подготовку к развертыванию крупных стихийных инфекционных госпиталей на случай перегрузки больниц первой и второй волны.

"Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитале смогли начать работу за считанные дни. Госпитале планируем размещать в существующих больших помещениях — в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", добавил Радуцкий.

Как сообщалось ранее, с 12 октября по всей территории Украины начнут действовать новые карантинные зоны и ограничения.


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