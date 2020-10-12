Новые карантинные зоны в Украине: где ужесточили ограничения

В красную карантинную зону вошли Сумы и Канев, Черкасской области. В регионе запрещены пассажирские перевозки и работа торгово-развлекательных центров, а также заведений сферы общественного питания.

К оранжевой карантинной зоне власти отнесли: Киев, Винницу, Луцк, Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Одессу, Полтаву, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов. На вышеперечисленных территориях запрещена работа туристических баз и хостелов, несмотря на это, гостиницы будут работать. Также запрещена работа развлекательных центров, ресторанов ночью. Не допускаются плановые госпитализации в медучреждения. Спортзалы и фитнес-центры также должны быть закрыты (исключение – площадки, где можно соблюдать социальную дистанцию в 10 квадратных метров на человека). В оранжевой зоне запрещена работа учреждений культуры, прием детей в детские лагеря, а также проведение массовых мероприятий разрешено лишь в случаи соблюдения социальной дистанции – 20 квадратных метров на 1 человека. Количество участников – не более 100 человек. Также стоит отметить, что норма о запрете перевозки пассажиров при заполнении половины сидячих мест отменяется.

Самый большой город, которые попал в желтую карантинную зону, это Запорожье. Там под запретом остается посещение учреждений социальной защиты, где могут пребывать люди пожилого возраста, за исключением оказания жизненно важных услуг.

В зеленую зону включены все остальные города, области и районы.

Ранее сообщалось, что даже на выходных показатель количества новый случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки не падает ниже отметки в 4000. Пандемия в Украине не сбавляет оборотов.