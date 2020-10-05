13:59 05.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Карантин не для полтавчан: местные власти поставили ультиматум Кабмину

Представители городской полтавской власти резко отреагировали на усиление карантинных ограничений, которые были введены после поподания региона в оранжевую зону. Об сообщает УРА-Информ со ссылкой на видеообращение в Facebook исполняющего обязанности мэра Полтавы Александра Шамоты.

Карантин не для полтавчан: местные власти поставили ультиматум Кабмину

На брифинге политик уверил, что усиление карантина не произойдет в регионе.

Также Шамота выдвинул требования к украинскому Кабмину предоставить гарантии того, что предприниматели получат компенсацию за простой, жители Полтавы компенсацию, в случае увольнения, и пенсионеры должны получить гарантии выплат. Ведь городу и так пришлось нелегко до ослабления карантинных ограничений, ведь много бизнесов потерпели огромные убытки, или вовсе закрылись.

И. о. городского главы призвал жителей Полтавы, чьи сферы деятельности подпадают под запрет работы в оранжевой зоне, несмотря на ограничений Кабмина, продолжать работать в штатном режиме. Также он возмущен тем, что власти не предоставляют компенсации закрытие заведений, фитнес-клубов и других предприятий.

Шамота объявил о своем решении ввести бесплатную горячую линию правовой помощи.

"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться на работу", - добавил политик.

Как стало известно ранее, во всемирной организации здравоохранения и Министерстве здравоохранения Украины все время отмечают, что нужно надевать маска в местах скопления людей, однако это не единственный возможный вариант защиты от коронавируса.


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