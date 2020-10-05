Три очень простых совета, как защититься от коронавируса

Известный британский врач Рандж Сингх дал три очень простых совета, как защитить себя в период пандемии COVID-19. При этом он добавил, что эти три метода помогут существенно улучшить состояние здоровья в любое время года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Mirror.

По словам врачам, в первую очередь нужно питаться как можно здоровее. Рандж Сингх отметил, что употребление достаточного количества пищи помогает организму быть в тонусе.

Вторым советом от медика является увеличение физической активности для укрепления психического и физического здоровья.

Третьим советом является полноценный сон.

"Мы часто забываем, насколько это важно, но качественный сон имеет долгосрочное влияние на наше физическое здоровье, улучшает наше психическое самочувствие и помогает поддерживать иммунную систему", – заявил Сингх.

Напомним, что в Украине уже более 230 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.