Три очень простых совета, как защититься от коронавируса

Во всемирной организации здравоохранения и Министерстве здравоохранения Украины все время отмечают, что нужно надевать маска в местах скопления людей, однако это не единственный возможный вариант защиты от коронавируса.
Известный британский врач Рандж Сингх дал три очень простых совета, как защитить себя в период пандемии COVID-19. При этом он добавил, что эти три метода помогут существенно улучшить состояние здоровья в любое время года.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Mirror.
По словам врачам, в первую очередь нужно питаться как можно здоровее. Рандж Сингх отметил, что употребление достаточного количества пищи помогает организму быть в тонусе.
Вторым советом от медика является увеличение физической активности для укрепления психического и физического здоровья.
Третьим советом является полноценный сон.
"Мы часто забываем, насколько это важно, но качественный сон имеет долгосрочное влияние на наше физическое здоровье, улучшает наше психическое самочувствие и помогает поддерживать иммунную систему", – заявил Сингх.
Напомним, что в Украине уже более 230 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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