10:12 05.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Три очень простых совета, как защититься от коронавируса

Во всемирной организации здравоохранения и Министерстве здравоохранения Украины все время отмечают, что нужно надевать маска в местах скопления людей, однако это не единственный возможный вариант защиты от коронавируса.

Три очень простых совета, как защититься от коронавируса

Известный британский врач Рандж Сингх дал три очень простых совета, как защитить себя в период пандемии COVID-19. При этом он добавил, что эти три метода помогут существенно улучшить состояние здоровья в любое время года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Mirror.

По словам врачам, в первую очередь нужно питаться как можно здоровее. Рандж Сингх отметил, что употребление достаточного количества пищи помогает организму быть в тонусе.

Вторым советом от медика является увеличение физической активности для укрепления психического и физического здоровья.

Третьим советом является полноценный сон.

"Мы часто забываем, насколько это важно, но качественный сон имеет долгосрочное влияние на наше физическое здоровье, улучшает наше психическое самочувствие и помогает поддерживать иммунную систему", – заявил Сингх.

Напомним, что в Украине уже более 230 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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