15:32 30.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Первые дни октября: синоптики рассказали, какой будет погода

Уже завтра, в четверг, начнется новый месяц года. Так незаметно для многих пролетел сентябрь и теперь начинается октябрь.

Первые дни октября: синоптики рассказали, какой будет погода

Известный украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в первые дни октября в Украине. Она отметила, что первого числа нового месяца будет дождь в западных, северных, южных и в большинстве центральных областей. Она добавила, что осадки не ожидаются в

Об этом пишет УРА-Информ.

"В Киеве октябрь начнется дождем, будет сыро, ветрено, но немного теплее, до +17°. В субботу-воскресенье даже вернутся +20°. Однако в течение недели, все же, будет преобладать влажная погода, так что зонты, дождевики и брендовые галоши далеко не прячьте", - написала Диденко на своей странице в Фейсбук.

Она также добавила, что на остальной части территории Украины будет от 15 до 18 градусов выше нуля в день. На Юге температура поднимется от 17 до 20 градусов. А в западных областях будет прохладнее – до 16 градусов днем.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на весь октябрь от народного синоптика.


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