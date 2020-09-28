12:22 28.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Какая погода будет в октябре 2020: синоптик рассказал чего ждать украинцам

Уже в четверг наступит первый день второго месяца осени – октября. Украинские синоптики рассказали, чего ожидать от десятого месяца в году.

Какая погода будет в октябре 2020: синоптик рассказал чего ждать украинцам

Народный синоптик Леонид Горбань отмечет, что в целом начало октября будет теплым, однако концовка месяца будет существенно прохладной, при этом температура воздуха упадет практически до нуля градусов. Он добавил, что новый месяц начнется с "бабьего лета".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

На Западе Украины третьего и четвертого числа ожидаются дожди. Однако уже с пятого октября температура поднимется до плюс 16-18 градусов днем, что существенно выше, чем в последние дни сентября. На юге будет еще теплее – до плюс 20.

Теплая погода будет держаться до десятого октября, а на Покров, 14 сентября, будет уже совсем прохладно – ниже десяти градусов днем. Дальше должны пройти дожди – три-четыре дня. При этом ночью стоит ожидать даже заморозков.

Последние дня месяца будут фактически зимними. Ожидается температура снизится до нуля, дожди будут усиливаться. Ночью возможны заморозки до минус пяти, а в отдельных регионах возможны дожди со снегом и небольшой мокрый снег.

Ранее мыВ  писали какой будет погода в сентябре.


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