10:31 14.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Карантин в Израиле: закрыто почти все, от дома нельзя отходить дальше, чем на 500 метров

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что правительство Израиля одобрило общенациональные ограничения для сдерживания распространения коронавируса. В частности, будут закрыты школы, рестораны, торговые центры и отели. Также будут применяться ограничения на передвижение.

Карантин в Израиле: закрыто почти все, от дома нельзя отходить дальше, чем на 500 метров

ЛокдаунВВ начнется в пятницу - накануне Рош ха-Шана (Новый год) - и продлится не менее трех недель. В частности, будут закрыты школы, рестораны, торговые центры и отели. Супермаркеты и аптеки останутся открытыми. Государственный сектор будет работать, но с меньшим количеством сотрудников. Компании и частные офисы могут быть открыты до тех пор, пока они не принимают клиентов.

Об этом пишет УРА-Информ.

Также будут введены ограничения на передвижение. Во время карантина израильтяне должны будут находиться в пределах 500 метров от своих домов, но им будет разрешено выезжать на рабочие места, которые будут работать в ограниченном объеме.

В воскресном телеобращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что осознает "высокую цену" ограничений. - Это будут не те праздники, к которым мы привыкли. И, конечно, мы не сможем отпраздновать с нашими большими семьями, - сказал он.

Напомним, что в Украине за последние сутки почти 2500 новых пациентов с коронавирусом.


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